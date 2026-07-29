Четверых новосибирцев задержали за инсценировку 11 ДТП

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области полиция пресекла деятельность группы, которая зарабатывала на фальшивых дорожных авариях. Четверых подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Организатором схемы оказался 23-летний житель Бердска, который привлек к делу своих знакомых. Он руководил процессом, координировал инсценировки и оформление документов, а остальные участники выступали в роли водителей и подавали в страховые компании ложные извещения о наступлении страховых случаев.

Злоумышленники покупали подержанные автомобили среднего ценового сегмента, использовали их в фиктивных авариях, а затем продавали на вторичном рынке. За одно инсценированное ДТП они получали от 200 до 300 тысяч рублей. На данный момент доказана причастность группы к 11 таким эпизодам.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Троим задержанным выбирают меру пресечения, один из фигурантов уже дал подписку о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX