В Новосибирске с начала года демонтировали 500 незаконных объектов

Большинство снесенных конструкций составили киоски и торговые павильоны Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Новосибирске демонтировали 500 самовольных нестационарных объектов. Еще 230 объектов находятся в работе, сообщили в мэрии.

По данным МКУ «Городской центр наружной рекламы», за полгода в городе убрали 269 незаконно установленных киосков и павильонов. Кроме того, демонтировали 101 хозяйственную постройку и ограждение, а также 130 шлагбаумов, цепей и других преграждающих устройств.

В июне работы по демонтажу прошли на улице Дмитрия Шамшурина возле вокзала «Новосибирск-Главный». Торговый павильон собственник убрал самостоятельно под контролем специалистов.

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