С начала 2026 года в Новосибирской области сгорели 302 бани

Основными причинами возгораний становятся нарушения при устройстве и эксплуатации печей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала текущего года произошло более 300 пожаров в банях. Такую статистику приводит пресс-служба регионального МЧС России.

Так, с 1 по 28 июля зарегистрирован 31 пожар, с начала лета – 84 возгорания. 28 июля ночью в селе Баган загорелась баня: пожарные прибыли через четыре минуты, ликвидировали огонь за пять минут. Повреждена кровля здания, пострадавших нет.

Основными причинами возгораний становятся нарушения при устройстве и эксплуатации печей, отсутствие противопожарных разделок и предтопочного листа, хранение горючих материалов рядом с печью.

МЧС России по Новосибирской области напоминает: регулярно чистите дымоход, не используйте бензин для розжига, не оставляйте топящуюся печь без присмотра.

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