Профессор НГПУ исследовал бронзолитейные традиции на юге Западной Сибири

Юг Западной Сибири стал накопителем памятников этой культуры. Фото: НГПУ

В Новосибирске вышла научная работа, посвященная древним металлургам, которые жили на территории региона тысячи лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе НГПУ.

Профессор университета, археолог Андрей Бородовский опубликовал монографию о сейминско-турбинских бронзах в Прииртышье и Притоболье. В книге он проанализировал находки эпохи бронзы, датированные 17-15 веками до нашей эры, и пришел к выводу, что носители этой культуры принесли в регион передовые технологии литейного производства. Их традиции сохранились здесь даже после того, как сами мастера исчезли.

Ученый отметил, что юг Западной Сибири стал своего рода накопителем памятников этой культуры. Носители феномена двигались с востока на запад и были готовы делиться своими технологиями, в отличие от других групп, которые держали секреты в тайне. Благодаря этому в Притоболье и Прииртышье столетиями использовали литье в металлических формах.

В книге впервые применили теорию мир-систем к территории Северной Евразии. Автор показал, что в эпоху бронзы здесь существовали масштабные сети контактов, которые связывали Синьцзян, Юго-Западную Сибирь, Зауралье и Приуралье. Отдельные предметы доходили даже до Причерноморья и Прибалтики. Влияние древних традиций прослеживается вплоть до начала первого тысячелетия до нашей эры, а в культовой атрибутике — даже до этнографической современности.

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