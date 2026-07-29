Каждый девятиклассник в Новосибирске сможет пойти в 10 класс

В новом учебном году для школьников откроют 401 десятый класс Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске каждый выпускник девятого класса сможет продолжить обучение в школе. Для поступающих в 2026/2027 учебном году откроют 401 десятый класс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в департаменте образования мэрии, в этом году девятый класс окончили почти 22 тысячи школьников. Более 10 тысяч из них планируют продолжить обучение в 10-х классах.

Прием ведется в профильные и универсальные классы. Школьники смогут выбрать технологическое, гуманитарное, естественно-научное, агротехнологическое или универсальное направление. Отбор в профильные классы проводится в соответствии с региональными правилами и локальными актами школ.

Если в выбранной школе свободных мест не окажется, родители могут обратиться в департамент образования. Специалисты помогут подобрать образовательную организацию, где есть свободные места. В этом году, например, в Калининском районе дополнительно открыли два десятых класса в школах № 105 и № 173.

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