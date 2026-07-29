В небе над Новосибирском загорелся двигатель пассажирского лайнера

Возгорание ликвидировали силами экипажа, пострадавших нет. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля двигатель пассажирского самолета, следовавшего рейсом S7 5115 Новосибирск – Краснодар, загорелся прямо во время полета. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с срабатыванием сигнализации о пожаре. Возгорание ликвидировали силами экипажа, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

– Признаков открытого возгорания не было. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и выполнил посадку в штатном режиме. Сейчас пассажиры ожидают вылета на резервном рейсе, – пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании S7 Airlines.

В ведомстве сообщили, что следователи СК России уже выехали на место для проведения доследственной проверки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX