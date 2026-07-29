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НовостиОбщество29 июля 2026 5:24

СК проводит проверку по факту травмирования 7-летнего мальчика в Бердске

После случившегося ребенка доставили в больницу
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области следователи выясняют обстоятельства происшествия с несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Вечером 27 июля 2026 года на одной из улиц Бердска 7-летний мальчик получил телесные повреждения. После случившегося ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Информация о происшествии появилась в средствах массовой информации, после чего следственные органы организовали доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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