Новосибирское УФАС заподозрило сговор на оптовом рынке бензина

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении двух компаний Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». Компании подозревают в сговоре при продаже бензина АИ-92 и АИ-95 на оптовом рынке.

Как сообщили в ведомстве, в ходе рассмотрения материалов были выявлены факты установления различных отпускных цен на моторное топливо для разных покупателей.

По данным УФАС, стоимость бензина для покупателей, которые, предположительно, не участвовали в сговоре, была существенно выше. В антимонопольной службе считают, что это могло повлиять на розничные цены на топливо на автозаправочных станциях.

По итогам анализа собранной информации Новосибирское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» по признакам сговора на оптовом рынке реализации бензина АИ-92 и АИ-95.

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