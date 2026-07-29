Новосибирский зоопарк отмечает Международный день тигра

В честь праздника проведут мероприятия для посетителей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. В Новосибирске в честь праздника проведут мероприятия для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В зоопарке амурские тигры живут с 1960 года. Долгое время не удавалось создать пару из-за отсутствия самца, но в 1970 году привезли трех молодых особей, и в 1974 году появились первые тигрята. Сейчас в коллекции есть тигрица, которую изъяли из дикой природы.

В зоопарке также содержатся белые тигры, которые являются редкой вариацией бенгальского подвида. В неволе насчитывается более 130 таких особей, а в природе последнего белого тигра видели в 1958 году. В прошлом году сюда привезли белого тигренка по имени Кови.

В честь праздника на территории зоопарка с 12:00 до 17:00 пройдут экологические викторины, конкурсы и мастер-классы. Для детей подготовили раскраски, а самых активных участников ждут подарки.

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