В Новосибирской области открыли маршрут для туристов по могилам древних кулайцев

Волонтеры совершили первый официальный сплав по реке Тара и посетили памятники археологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кыштовском районе Новосибирской области появился туристический маршрут по стоянкам и курганам древних кулайцев – народа, проживавшей на этой территории с X века до н.э. по X век н.э. Об этом сообщает газета «Правда Севера».

Волонтеры движения «Бесстрашные волки» в рамках проекта «Туристическая карта Кыштовского района» совершили первый официальный сплав по реке Тара. Двадцать участников на десяти плавсредствах преодолели 10-километровый участок маршрута.

Экскурсовод Ростислав Алиев провел для группы лекцию об исторической подоплеке этих земель. Участники осмотрели археологические памятники: поселения Садовка-1 и Садовка-2, Новоложниково-2, стоянку Новоложниково-3, курганные могильники Садовка-2 и Новоложниково-1. Часть из них относится к кулайской археологической культуре (середина 1 тыс. до н.э. – середина 1 тыс. н.э.). По информации ученых, кулайцы могли практиковать человеческие жертвоприношения.

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