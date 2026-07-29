Второй этап нанесения разметки дорог стартует в Новосибирской области 1 августа

В Новосибирской области с 1 августа стартует второй этап нанесения горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона.
Работы продлятся до октября 2026 года и охватят почти 3,4 тысячи километров новосибирских трасс. Первый этап прошел весной: почти на 3,3 тысячи километрах обновили разметку износостойкой краской.
На втором этапе подрядчики применят как краску, так и современные полимерные материалы. На участках с интенсивным движением, высокой аварийностью и у крупных населенных пунктов используют термопластик – он долговечнее краски, устойчив к истиранию и лучше виден в любую погоду. Термопластиком покроют 484,9 километра дорог. Общая площадь обновленной разметки составит почти 1,7 млн квадратных метров.
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