Второй этап нанесения разметки дорог стартует в Новосибирской области 1 августа

Работы продлятся до октября 2026 года. Фото: пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В Новосибирской области с 1 августа стартует второй этап нанесения горизонтальной дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД региона.

Работы продлятся до октября 2026 года и охватят почти 3,4 тысячи километров новосибирских трасс. Первый этап прошел весной: почти на 3,3 тысячи километрах обновили разметку износостойкой краской.

На втором этапе подрядчики применят как краску, так и современные полимерные материалы. На участках с интенсивным движением, высокой аварийностью и у крупных населенных пунктов используют термопластик – он долговечнее краски, устойчив к истиранию и лучше виден в любую погоду. Термопластиком покроют 484,9 километра дорог. Общая площадь обновленной разметки составит почти 1,7 млн квадратных метров.

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