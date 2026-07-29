Новосибирца осудили за незаконную ловлю рыбы на 75 тысяч рублей

Своими действиями он нанес ущерб водным биоресурсам. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы в нерестовый период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

32-летний мужчина из Ордынского района в мае 2026 года на акватории Новосибирского водохранилища у села Нижнекаменка установил ставную сеть. Он использовал надувную лодку «Спрут» с веслами и выловил стерлядь и налима в месте, где нерест был запрещен.

Своими действиями он нанес ущерб водным биоресурсам Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на сумму более 75 тысяч рублей. Мировой судья с учетом позиции прокурора признал его виновным по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Суд приговорил рыбака к 200 часам обязательных работ. Орудие лова - лесковую сеть - уничтожили, а лодку конфисковали в пользу государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX