В Новосибирске продают редкую инвалидную модель «Запорожца»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске выставили на продажу редкую модель ЗАЗ «Запорожец» 968М 1988 года выпуска с модификацией для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость – 160 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на популярном сайте бесплатных объявлений.
Автомобиль красного цвета с пробегом 50 тысяч километров оснащен бензиновым двигателем 1,2 литра, механической коробкой передач и задним приводом. Это редкая инвалидная версия «ушастого» авто с ручным тормозом.
Салон в отличном состоянии, кузов прошел детейлинг и покрыт керамикой, установлен второй генератор. В придачу хозяин готов отдать мешок запчастей.
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