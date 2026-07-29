В Новосибирской области районную администрацию обязали ликвидировать свалку

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку на территории Станционного сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В ходе проверки была обнаружена свалка твердых коммунальных отходов площадью 2 622 квадратных метра. Собственник отходов не установлен, свалка находится на землях неразграниченной государственной собственности, которые относятся к собственности Новосибирской области.
Тем не менее суд признал бездействие администрации незаконным и возложил на нее обязанность ликвидировать свалку в течение 12 месяцев после вступления решения в силу.
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