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НовостиОбщество29 июля 2026 4:03

В Новосибирской области районную администрацию обязали ликвидировать свалку

Несанкционированная свалка образовалась на землях неразграниченной собственности
Валерия МОРГУНЕНКО
Собственник отходов не установлен, свалка находится на землях региональной собственности.

Собственник отходов не установлен, свалка находится на землях региональной собственности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку на территории Станционного сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В ходе проверки была обнаружена свалка твердых коммунальных отходов площадью 2 622 квадратных метра. Собственник отходов не установлен, свалка находится на землях неразграниченной государственной собственности, которые относятся к собственности Новосибирской области.

Тем не менее суд признал бездействие администрации незаконным и возложил на нее обязанность ликвидировать свалку в течение 12 месяцев после вступления решения в силу.

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