Жительница Казахстана поблагодарила новосибирского следователя за работу

Следователь получил благодарственное письмо. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Казахстана обратилась к старшему следователю по особо важным делам из Новосибирска после трагедии в Бердске. В ДТП погибли ее родной брат и супруг. Женщина находилась в другом государстве и хотела быть в курсе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе разбирательства установили, что виновник аварии выехал на встречную полосу, из-за чего двое человек погибли, а сам водитель получил тяжелые травмы. Следователь возбудил уголовное дело по соответствующей статье и направил его в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Следователь получил благодарственное письмо. В своем письме заявительница отметила уважительное отношение полицейского к семье погибших. Она поблагодарила его за готовность отвечать на вопросы и человеческое участие, которое стало поддержкой в тяжелый период. Женщина подчеркнула, что работа следователя является примером безупречного исполнения служебного долга.

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