Под Новосибирском у женщины накопился долг в 1,5 млн по алиментам

Права ребенка восстановлены. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирской области местная жительница полностью погасила задолженность по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

42-летняя женщина из Кочковского района по решению суда должна была ежемесячно перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако выплаты поступали нерегулярно и не в полном объеме, из-за чего накопился крупный долг.

Приставы не раз применяли к неплательщице меры принуждения, в том числе привлекали ее к административной ответственности. Во время отбывания обязательных работ женщина заявила, что больше не будет уклоняться от алиментов, но сотрудник воспринял это как очередную попытку уйти от ответственности.

Недавно должница оформилась как самозанятая и стала вносить платежи вовремя. А на днях она сообщила приставам о желании закрыть долг полностью, после чего получила квитанцию и погасила всю сумму в 1,5 млн. Права ребенка теперь восстановлены.

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