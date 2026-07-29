В Сузуне пьяный водитель сбил мотоциклиста и получил 3 года принудительных работ

При повороте налево иномарка не уступила дорогу кроссовому мотоциклу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сузунский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, который, будучи пьяным, стал виновником ДТП, а позднее скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ночью 28 апреля 2026 года сибиряк, находясь в алкогольном опьянении, управлял иномаркой «Тойота Марк 2» в Сузуне. При повороте налево он не уступил дорогу кроссовому мотоциклу. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. После аварии виновник скрылся.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. В итоге ему назначили три года принудительных работ с удержанием 5% заработка и лишением прав на два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX