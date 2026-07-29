Жителя Новосибирской области осудили за продажу пистолета 1930-х годов

За 200 тысяч рублей он продал пистолет ТТ образца 1930/33 годов и 10 патронов к нему. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Ордынский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сибиряк за 200 тысяч рублей продал гражданину пистолет ТТ образца 1930/33 годов и 10 патронов к нему. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Также мужчине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Деньги, полученные от продажи оружия, конфискованы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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