В Новосибирске высадили Аллею Памяти героев в честь погибших при исполнении

В Новосибирске появится Аллея Памяти героев МВД России, павших при исполнении служебного долга. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске по предложению регионального ГУ МВД России закладывают Аллею Памяти героев, павших при исполнении служебного долга. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Первые четыре крупные ели уже появились на улице Каменской. Вдоль здания на Октябрьской, 78 старые деревья заменят на 16 молодых сибирских елей высотой не менее пяти метров.

Кроме того, в июне специалисты уже убрали аварийные тополя и засохшие лиственницы на участке от Коммунистической до Октябрьской. Здесь также заменят грунт и высадят новый газон.

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