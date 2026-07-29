Жители двух районов Новосибирска остались без горячей воды

В Ленинском районе без горячей воды остались жители проспекта Карла Маркса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в ночь на 28 июля в 00:05 жители двух районов остались без горячего водоснабжения из-за аварий на сетях. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

В Кировском районе воду отключили на улицах Новогодней, Ватутина, Немировича-Данченко и Тульской. Причиной стало определение дефекта на улице Космической. Подачу ресурса планируют восстановить к 23:55 29 июля.

В Ленинском районе без горячей воды остались жители проспекта Карла Маркса, а также улиц Блюхера, Выставочной, Римского-Корсакова и Плахотного. Там устраняют повреждения на двух центральных тепловых пунктах по адресам на Ватутина. Восстановительные работы там продлятся до 23:55 30 июля.

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