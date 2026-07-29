Новосибирцев обвиняют в краже имущества РЖД на 2,5 млн рублей

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о крупном хищении на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год группа из восьми человек похищала имущество, предназначенное для ремонта поездов. Все фигуранты были сотрудниками предприятий, которые обслуживают подвижной состав на станции Инская.

Злоумышленники не вывозили детали и материалы, а просто списывали их через официальные документы. Для этого они вносили в первичную отчетность ложные сведения, чтобы скрыть недостачу. Таким способом они нанесли ущерб на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по этому делу. Теперь материалы переданы для рассмотрения в Первомайский районный суд Новосибирска. Всем участникам группы предъявлено обвинение по статье о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

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