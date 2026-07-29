В Новосибирске продают золотую монету 1992 года за 105 тысяч рублей

Ее номинал составляет 50 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продают золотую памятную монету за 105 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

Монета выпущена в 1992 году и посвящена 360-летию добровольного вхождения Якутии в состав России. Ее номинал составляет 50 рублей. Изделие выполнено из золота 900 пробы, вес чистого драгоценного металла — 7,78 грамма. Монета находится в состоянии пруф, то есть имеет зеркальную поверхность.

Тираж ограничен — всего 25 тысяч штук в мире. Продавец уточняет, что монета новая, в комплекте идёт одна штука.

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