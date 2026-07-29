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НовостиОбщество29 июля 2026 0:52

В Новосибирской области за сутки потушили 19 пожаров

Также спасатели реагировали на 11 ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
На контроле ведомства остается обстановка с техногенными пожарами.

На контроле ведомства остается обстановка с техногенными пожарами.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 19 техногенных пожаров и реагировали на 11 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На контроле ведомства остаются обстановка с техногенными пожарами, обстановка с дорожно-транспортными происшествиями и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

По прогнозу, 29 июля местами в регионе сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

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