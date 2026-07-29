Новосибирец продает котенка мейн-куна с титулами за 100 тысяч рублей

Девочка по кличке Солнышко родилась 6 ноября 2025 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продают котенка породы мейн-кун за 100 тысяч рублей. Девочка по кличке Солнышко родилась 6 ноября 2025 года, окрас у нее черепаховый пятнистый. Объявление опубликовали на популярном сайте частные владельцы.

Котенок относится к классу для разведения, имеет метрику и зарегистрирован в системе РСА. Питомца внесли в реестр «Золотой генофонд» и рекомендовали к разведению. Полное имя по документам — Бэст Солей Азия Прайд.

У Солнышка уже есть награды: две медали и два именных кубка, которые передадут новому владельцу. На выставке она получила титул «Победитель в классе котят», а также заняла третье место в номинации на кубок «VIP-персона» среди всех участников всех пород. Характер у питомца активный и дружелюбный, котенок ладит с детьми и другими животными. Все прививки по возрасту сделаны, в ветеринарном паспорте стоят соответствующие отметки.

Родители Солнышка живут вместе: кот удостоен титула Баронет РФО, в ассамблее мейн-кунов он занял третье место, а в конкурсе «Аристократ» — первое. Кошка является чемпионом породы, среди ее предков много чемпионов разного уровня, вплоть до чемпионов мира. Котенок и его родители питаются кормом не ниже премиум-класса, а также едят натуральную пищу.

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