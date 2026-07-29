Прилет рейсов из Москвы и Абакана в Новосибирск задерживается

Рейс DP 6525 из Шереметьево ожидали в 07:35. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие нескольких рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании S7 из Абакана должен был приземлиться в 09:15, но по расчетам борт прибудет на две минуты позже – в 09:17. Также сдвинулось время прилета самолета из Москвы. Рейс DP 6525 из Шереметьево ожидали в 07:35, но теперь его прибытие запланировано на 09:40.

В то же время некоторые рейсы, наоборот, прибудут раньше установленного графика. Борт из Ханты-Мансийска (S7 7092) вместо 08:25 приземлится в 08:05. Рейс из Читы (S7 5224) планируется к прибытию в 08:40, хотя по расписанию значился на 09:00.

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