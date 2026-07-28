Диетолог Соломатина: «Любители БАДов рискуют столкнуться с развитием гепатита»

Диетолог Соломатина предупредила о риске гепатита от приема БАДов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к развитию токсического гепатита. О такой опасности предупредила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что многие люди выбирают витаминные комплексы по совету друзей или самостоятельно, не сдавая предварительные анализы и не консультируясь с врачами. Об этом пишет «Абзац».

Иногда такие препараты дают временный положительный эффект. Человек может почувствовать улучшение и решить увеличить дозировку, чтобы продлить результат. Это приводит к небезопасным последствиям для организма. Больше всего в таких ситуациях страдает печень. Кроме того, прием добавок может мешать иммунной системе вовремя заметить воспалительный процесс.

Особую нагрузку на печень создает сочетание разных БАДов, их смешивание с лекарствами или использование препаратов без сертификатов качества. Проблема заключается еще и в том, что добавки часто не проходят серьезных клинических исследований. В них сложно отследить точную дозировку и чистоту компонентов. Например, экстракт грейпфрута может менять работу печеночных ферментов, что при совместном приеме с лекарствами вызывает передозировку или нехватку нужных веществ.

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