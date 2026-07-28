В аэропорту Кольцово начали проверку после жалобы пассажира с остеогенезом

В аэропорту Кольцово разбираются в ситуации с помощью пассажиру с остеогенезом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге начали внутреннюю проверку после сообщений в СМИ об инциденте с пассажиром. Журналисты сообщили, что 21-летний мужчина с хрустальным остеогенезом не получил своевременную помощь и самостоятельно поднимался по трапу. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В пресс-службе аэропорта прокомментировали ситуацию. Там отметили, что при регистрации пассажирам предлагали помощь, но они запросили ее только перед самой посадкой. Специалисты подготовили амбулифт и направили агента к пассажирам, но к этому моменту люди уже сами сели в автобус. По итогам разбирательства руководство аэропорта разберет работу служб, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Параллельно с этим в екатеринбургском аэропорту запустили новый сервис. Теперь семьи с маленькими детьми могут бесплатно пользоваться легкими прогулочными колясками. Их выдают на все время, пока пассажиры проходят регистрацию и ожидают посадки на рейс.

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