Садовод Самойлова: «Дачникам нужно успеть до конца июля собрать лук и чеснок»

Садовод Самойлова советовала собирать урожай лука в конце июля - начале августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дачникам советуют собирать урожай лука и чеснока в конце июля. Как рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова, если они не успели сделать это, лучше не откладывать работы надолго и взяться за дело в первые дни августа. Об этом пишет NEWS.ru.

Специалист также прокомментировала популярный миф о вреде сушки овощей на солнце. Многие считают, что прямые лучи могут испортить продукт, однако в условиях северного Подмосковья это не так. В текущем году солнце недостаточно активное, чтобы лук или чеснок получили ожоги.

Напротив, естественная сушка на открытом воздухе помогает овощам лучше подготовиться к хранению. Правильно просушенные культуры дольше сохраняют свои свойства и не портятся в закромах.

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