Жара до +31 градуса задержится в Новосибирской области до конца июля

В Новосибирской области ожидается жара до +31 градуса. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на период с 29 по 31 июля установится теплая погода. В ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

29 июля в регионе ожидается разброс температур от +14 ночью до +30 градусов днем. В отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы, а на востоке области во время гроз ожидаются умеренные дожди. Ночью и утром в некоторых местах могут появиться туманы. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы достигнут 12 метров в секунду.

30 июля погода останется похожей. Температура ночью составит от +14 до +19 градусов, а днем прогреется до +26...+31 градуса. Местами пройдут небольшие дожди и грозы, при этом на востоке области дожди будут умеренными. Ветер сохранится на уровне 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

31 июля в области будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. На востоке в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер останется умеренным, с порывами до 12 метров в секунду.

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