В Новосибирске выявлено превышение нормы фенола в воздухе

В Кировском районе Новосибирска содержание фенола достигло 1,1 ПДК. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Служба мониторинга окружающей среды сообщила о результатах проверки качества воздуха в Новосибирской области за 27 и 28 июля. По данным ведомства, в Кировском районе Новосибирска содержание фенола достигло 1,1 ПДК. Это означает, что концентрация вещества в воздухе немного превысила установленные нормативы.

В то же время в других населенных пунктах региона ситуация остается стабильной. Специалисты КЛМС «Искитим» провели замеры в городах Искитим и Бердск. За указанный период, 27-28 июля, в этих городах не обнаружили никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ. Показатели состава воздуха в Искитиме и Бердске соответствуют установленным нормам безопасности.

Службы продолжают следить за состоянием воздушной среды в области, чтобы оперативно реагировать на любые изменения экологической обстановки.

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