Новосибирская область вошла в антирейтинг по продаже квартир за долги

В Новосибирской области продали 46 квартир ипотечных должников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирская область заняла третье место в антирейтинге регионов по количеству проданных на аукционах квартир. По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», в регионе реализовали 46 жилых объектов, которые принадлежали ипотечным должникам. Больше таких квартир продали только в Московской области и Санкт-Петербурге.

Как рассказал в своем канале в МАКС независимый аналитик Сергей Николаев, такие новости являются скорее информационным поводом, чем признаком серьезных проблем. Сумма проданного жилья составляет всего 0,04% от общей суммы ипотечной задолженности жителей Новосибирской области. Это очень низкий показатель, который можно назвать статистической погрешностью. Чтобы залоговые квартиры начали реально влиять на рынок, их количество должно вырасти как минимум в 50 раз.

Ситуация на рынке меняется благодаря новым законам. В мае 2024 года Госдума приняла закон, который разрешил заемщикам самостоятельно продавать заложенное имущество. Раньше при продаже через аукционы люди теряли от 3% до 10% стоимости из-за услуг организаторов торгов и исполнительских сборов. Теперь такая возможность помогает избежать лишних трат. Даже в регионах с самым большим числом залоговых сделок их доля остается крайне низкой.

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