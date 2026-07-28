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НовостиПроисшествия28 июля 2026 14:35

ДТП в Новосибирском районе привело к гибели женщины

Автомобиль «Мазда» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На трассе в Новосибирском районе столкнулись «Мазда» и «Хонда». Фото: ГАИ Новосибирска

На трассе в Новосибирском районе столкнулись «Мазда» и «Хонда». Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 28 июля 2026 года в Новосибирском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 18 часов 10 минут. В результате ДТП погибла женщина. Об эьлм сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Женщина-водитель управляла автомобилем «Мазда-3». Она ехала со стороны поселка Красный Яр в сторону Новосибирска. На 8-м километре пути она выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ».

В результате аварии водитель «Мазды» погибла еще до того, как на место прибыли медики. Пассажирка «Хонды» получила различные травмы. Ей оказали необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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