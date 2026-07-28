В Новосибирске увеличили выпуск стеклотары на 30 миллионов единиц в год

Новосибирский завод начал выпускать самую легкую бутылку в России. Фото: правительство Новосибирской области

Предприятие «Сибстекло» в Новосибирской области завершило первый этап модернизации. Завод обновил технологическую линию, заменив старую машину на более современную восьмисекционную модель. Благодаря этому производительность линии выросла на 33,5%, что дает возможность выпускать на 30 миллионов единиц стеклотары больше в год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Проект поддержал Фонд развития промышленности региона. Компания получила заем в размере 80 миллионов рублей под 3% годовых. Общие инвестиции в модернизацию составили более 149 миллионов рублей. Второй этап работ, который включает замену еще одной машины и реконструкцию печи, начнется в ближайшее время.

Новые технологии позволяют заводу делать бутылки намного легче. Например, бутылка объемом 0,5 литра теперь весит всего 220 граммов – это самый легкий показатель в стране. При производстве такой тары используют до 80% вторичного сырья. Это помогает экономить энергию и снижает количество отходов, которые отправляются на полигоны.

«Сибстекло» является первым предприятием в области, которое вошло в реестр утилизаторов Росприроднадзора. Сейчас завод может перерабатывать до 203 тысяч тонн стекольных отходов ежегодно. При создании коричневых бутылок компания использует до 65% стеклобоя, а для бесцветной тары – до 45%.

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