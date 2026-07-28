В Калининском и Первомайском районах Новосибирска высадят 5500 растений

В двух районах Новосибирска высадят 4000 кустарников и 150 деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском и Первомайском районах Новосибирска продолжают программу озеленения. До конца сезона в Калининском районе планируют высадить 150 деревьев, а в Первомайском – более 4000 кустарников. Об этом сообщили в мэрии.

В Калининском районе до сентября новые растения появятся на бульваре улицы Немыткина. На улице Тюленина, рядом с домом № 1, посадят 15 берез и 27 черемух, а также 36 кустарников. На улице Гребенщикова высадят 10 берез и 20 кустарников. Еще около 30 деревьев и кустарников появятся у дома № 27 по улице Тюленина.

В Первомайском районе уже высадили 13 тысяч петуний на улицах Физкультурной, Первомайской, Героев Революции и других. Сейчас здесь благоустраивают улицу Героев Революции. Ее украсят более чем 4000 кустарников, среди которых кизильник, спирея и пузыреплодник. Также подрядчики заменили поврежденные растения и газоны по гарантии.

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