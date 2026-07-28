В Новосибирске контейнер с грузовика упал на иномарку

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. 28 июля 2026 года около 15:00 по улице Светлановской, рядом с домом № 52/2, водитель грузовика МАН допустил падение груза. Контейнер сошел с контейнеровоза и упал на автомобиль Chery Tiggo, который в этот момент ехал навстречу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.
Удар пришелся на кроссовер, в результате чего пострадал его водитель. Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение. Сейчас врачи уточняют характер полученных им травм.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они проверяют все детали случившегося и устанавливают точные обстоятельства происшествия.
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