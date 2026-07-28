В Новосибирске контейнер с грузовика упал на иномарку

В Новосибирске грузовик уронил контейнер на встречный автомобиль. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. 28 июля 2026 года около 15:00 по улице Светлановской, рядом с домом № 52/2, водитель грузовика МАН допустил падение груза. Контейнер сошел с контейнеровоза и упал на автомобиль Chery Tiggo, который в этот момент ехал навстречу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Удар пришелся на кроссовер, в результате чего пострадал его водитель. Медики доставили пострадавшего в лечебное учреждение. Сейчас врачи уточняют характер полученных им травм.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они проверяют все детали случившегося и устанавливают точные обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX