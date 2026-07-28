Врач Курачинова: «Курение негативно влияет на сосуды»

По словам офтальмолога, вредная привычка ухудшает кровоснабжение глаз и повышает риск заболеваний Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курение может привести к ухудшению зрения и повысить риск развития заболеваний глаз. Об этом NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

По словам специалиста, курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и нарушает кровоснабжение, необходимое для нормальной работы органов зрения.

Особенно внимательными к своему здоровью врач рекомендует быть людям с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте и сосудистым нарушениям.

— Глазам нужно нормальное кровоснабжение, достаточное поступление кислорода и отсутствие постоянного токсического воздействия. Поэтому отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения, — подчеркнула Зарина Курачинова.

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