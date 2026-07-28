Под Кемеровом 84-летняя пенсионерка ночь провела в лесу

Женщину нашли после ночных поисков с участием полиции, местных жителей и администрации Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе полицейские нашли 84-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов и ягод. Пенсионерка провела ночь в чаще, соорудив себе лежанку из веток. Об этом пишет VSE42.RU.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, вечером 25 июля в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы поселка Яя. Она приехала в лес вместе с 88-летним братом, однако в какой-то момент родственники потеряли друг друга из виду.

Поиски продолжались всю ночь. В них участвовали сотрудники полиции, представители местной администрации и местные жители. Лес обследовали на автомобилях и квадроциклах, используя светошумовые сигналы. Поисковую операцию осложняло отсутствие у женщины телефона и следы медведя, обнаруженные в лесу.

Утром поиски продолжили, расширив зону обследования. Пенсионерку нашли в нескольких километрах от села Ижморка-2.

Женщина рассказала, что, поняв, что заблудилась, решила не искать дорогу самостоятельно, а осталась на месте, сделала лежанку из веток и дождалась помощи.

После спасения пенсионерку передали медикам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX