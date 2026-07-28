В Татарске заменили 270 метров водопроводных сетей после аварии

В Новосибирской области устранили аварию на сетях в Татарске. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Татарске ликвидировали аварию на участке водопроводных сетей. Проблему помогла решить межрайонная прокуратура Новосибирской области.

Все началось с обращения местной жительницы. Она пожаловалась на неисправность коммуникаций. Прокуроры провели проверку работы коммунального предприятия и выяснили, что авария произошла на одной из улиц города. Из-за поломки воду не устранили в срок, установленный законом. Разлившаяся вода заливала дорогу, и жителям стало трудно пробираться к своим домам.

После проверки прокурор внес представление в коммунальную службу с требованием исправить нарушения. В итоге на проблемном участке провели масштабные работы. Рабочие заменили 270 метров труб водоснабжения.

За то, что сроки ликвидации аварии были нарушены, руководство водопроводного участка привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь системы водоснабжения в этом районе работают в обычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX