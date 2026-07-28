Жители МЖК в Новосибирске построили настил из-за затопленного тротуара

После дождей новосибирцам приходится обходить огромную лужу у остановки на улице Лазурной Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители МЖК в Новосибирске сделали самодельный деревянный настил через газон у дома № 2 на улице Лазурной. По их словам, после каждого дождя тротуар у остановки затапливает, и безопасно пройти к общественному транспорту невозможно.

Как рассказал местный житель, огромная лужа появляется даже после небольших осадков. Обойти ее можно либо по проезжей части, либо через газон, который находится под уклоном и становится скользким.

По словам собеседника, один из жителей решил проблему самостоятельно, соорудив настил через газон. Однако такая конструкция понравилась не всем.

— Обойти лужу возможно по проезжей части или через газон. По проезжей части рискованно, поэтому идут по газону. Но газон находится под наклоном, и когда идет дождь, он мокрый и скользкий. Вот местный житель решил проблему с походом к лестнице к дому Лазурная, 2 с помощью такой конструкции, — рассказал «Om1 Новосибирск» новосибирец.

Он также отметил, что ходить по настилу неудобно, а проблему должен решать не самодельный мост, а ремонт тротуара.

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