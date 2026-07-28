Новосибирцы потребляют половину всего тепла в городе

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Жители Новосибирска сохраняют за собой 50% от общего объема потребления тепловой энергии в городе. Об этом сообщает пресс-служба «СГК-Новосибирск».
По данным СГК, именно жилой сектор остается крупнейшим потребителем тепла в Новосибирске.
Среди бюджетных организаций больше всего тепловой энергии потребляют Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский государственный аграрный университет и Новосибирский государственный технический университет.
В числе крупных потребителей тепла также оказались промышленные предприятия и компании.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru