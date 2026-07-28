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НовостиОбщество28 июля 2026 11:42

Новосибирцы потребляют половину всего тепла в городе

СГК назвала крупнейших потребителей тепловой энергии в 2026 году
Екатерина ХАЛИМОВА
СГК назвала крупнейших потребителей тепловой энергии в 2026 году

СГК назвала крупнейших потребителей тепловой энергии в 2026 году

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирска сохраняют за собой 50% от общего объема потребления тепловой энергии в городе. Об этом сообщает пресс-служба «СГК-Новосибирск».

По данным СГК, именно жилой сектор остается крупнейшим потребителем тепла в Новосибирске.

Среди бюджетных организаций больше всего тепловой энергии потребляют Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский государственный аграрный университет и Новосибирский государственный технический университет.

В числе крупных потребителей тепла также оказались промышленные предприятия и компании.

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