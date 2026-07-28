Новосибирская область заняла пятое место по сумме лотерейных выигрышей

Жители Новосибирской области выиграли в лотереях 1,02 млрд рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область заняла пятое место среди регионов России по общей сумме лотерейных выигрышей в первом полугодии 2026 года. С января по июнь жители региона получили 1 млрд 24 млн 425 тысяч 274 рубля. Такие данные приводит пресс-служба распространителя государственных лотерей.

На первом месте оказалась Москва с общей суммой призов 5,44 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край – 2,03 млрд рублей, третью – Санкт-Петербург с 1,69 млрд рублей. Жители Свердловской области получили 1,57 млрд рублей.

Новосибирская область также вошла в десятку регионов по числу победителей с выигрышами от 1 млн рублей. За шесть месяцев 22 жителя региона стали лотерейными миллионерами. Больше таких победителей появилось только в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях.

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