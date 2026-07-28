В Новосибирске суд обязал пескобазу освободить участок у Оби

Мэрия Новосибирска добилась освобождения берега Оби от пескобазы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области обязал ООО «Сибирский причал» освободить земельный участок на Чернышевском спуске и прилегающую территорию береговой полосы Оби. Речь идет о земле площадью 2054 квадратных метра, которую компания использовала для работы пескобазы. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Компания пыталась оспорить одностороннее расторжение договора аренды, но суд отказал в удовлетворении ее требований. Встречный иск мэрии удовлетворили частично. Арендатор должен освободить участок в течение месяца после вступления решения в законную силу.

- С учетом правомерности одностороннего отказа от договора у ООО «Сибирский причал» больше нет оснований занимать этот участок, - сообщил начальник правового департамента мэрии Новосибирска Сергей Копырин.

Договор аренды прекратился 17 июня 2025 года. После этого компания должна была вернуть участок городу, однако продолжила использовать территорию.

Кроме того, специалисты регионального министерства природных ресурсов, Росприроднадзора и администрации Центрального округа обследовали пескобазу и берег Оби. На участке акватории они нашли отвалы грунта, которые не соответствовали заявленным условиям водопользования. Такие же отвалы обнаружили за пределами предоставленной территории. По фактам нарушений мэрия направила обращения в природоохранную прокуратуру и надзорные ведомства.

Городские власти заявили, что освобождение берега необходимо для продолжения набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. После завершения работ территорию планируют открыть для всех жителей Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX