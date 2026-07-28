Нападающий Егор Клесов покинул ХК «Сибирь»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Клесовым. Стороны пришли к соглашению. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».
21-летний форвард провел за основную команду два матча в КХЛ, очков не набрал. В МХЛ за «Сибирских Снайперов» он сыграл 168 матчей, забросил 56 шайб и отдал 75 голевых передач.
В клубе пожелали игроку успешного продолжения карьеры.
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