Нападающий Егор Клесов покинул ХК «Сибирь»

Контракт с 21-летним игроком расторгли по соглашению сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Клесовым. Стороны пришли к соглашению. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

21-летний форвард провел за основную команду два матча в КХЛ, очков не набрал. В МХЛ за «Сибирских Снайперов» он сыграл 168 матчей, забросил 56 шайб и отдал 75 голевых передач.

В клубе пожелали игроку успешного продолжения карьеры.

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