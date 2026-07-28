В Ленинском районе Новосибирска сузят дорогу до 14 августа из-за ремонта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в Ленинском районе временно ограничат движение транспорта. На улице Пермской сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать до 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Проезжую часть сузят на 2 метра в районе частного дома N 37 по улице Бакинской. Причина — проведение ремонтных работ на теплотрассе. Работы выполняет ООО «НТСК».
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила.
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