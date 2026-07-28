В Новосибирске установят 77 искусственных дорожных неровностей

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в рамках программы безопасности дорожного движения установят 77 искусственных неровностей. Подрядчик уже подписал контракт. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Новые элементы сделают из асфальтобетона по стандартам ГОСТ. Чтобы водители лучше видели препятствия в темноте, на них нанесут яркую дорожную разметку. Также рядом с каждой неровностью поставят специальные дорожные знаки.
В первую очередь неровности появятся на подъездах к школам и детским садам. Также их установят на участках, где чаще всего случаются аварии, и в местах, которые предложила ГИБДД. Работы охватят все районы города.
Завершить устройство самих неровностей планируют до 31 августа. Установку знаков завершат к 1 октября. Эта программа поможет снизить количество аварий и защитить пешеходов при переходе дороги.
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