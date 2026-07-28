В Алтайском крае отчим и падчерица примирились после удара ножом в ягодицу

В ходе конфликта мужчина ударил девушку ножом в ягодицу, причинив легкий вред здоровью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Зональном районе Алтайского края суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, ранившего падчерицу ножом в ягодицу. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчина, передвигающийся с трудом из-за болезни ног, в ходе конфликта ударил девушку ножом в левую ягодицу. Ей причинен легкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

Однако потерпевшая простила отчима и ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон. Учитывая состояние здоровья обвиняемого, судебное заседание прошло прямо в больнице, где мужчина проходил лечение. Уголовное дело прекращено.

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