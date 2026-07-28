Программу форума «Технопром-2026» представили в Новосибирске

Особое внимание уделят СКИФу и кадрам. Фото: АСТАХОВ Павел.

В Новосибирске представили программу XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026». Он пройдет с 26 по 28 августа. Главная тема — «Российская наука – основа технологического лидерства». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На пресс-конференции 28 июля программу представили заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр науки Вадим Васильев и исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Анастасия Ивашина.

Значительная часть повестки будет посвящена практическому использованию инфраструктуры ЦКП «СКИФ». Впервые в рамках форума пройдут два пленарных заседания. Центральное — под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко на тему «Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства».

Деловая программа включает 10 треков. Среди них — интеллектуальные системы, медицина будущего, биоэкономика, экологическое благополучие, новые материалы и химия. Для обсуждения кадров выделен отдельный трек.

— Запланировано широкое обсуждение возможностей новой научной инфраструктуры СКИФ и других установок класса «мегасайенс», созданных в России, а также новых кампусов мирового уровня. Эти объекты станут точками роста для фундаментальной науки и прикладных исследований, ускорят вывод разработок на рынок и предоставят корпорациям доступ к уникальным установкам для решения приоритетных задач технологического развития, — отметила Ирина Мануйлова.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что форум будет дополнен мероприятиями-спутниками. Среди них — XX Сибирская венчурная ярмарка, которая в этом году отмечает 20‑летний юбилей. За два десятилетия через эту площадку прошли более 800 проектов, многие из которых стали успешным бизнесом. Также в числе спутников — Международный форум сотрудничества Россия — Африка «Образование. Бизнес. Культура – 2026», Форум научно-технологической кооперации СНГ «Здоровье и будущее», VI Национальный форум трансфера технологий и Школа интеллектуальной собственности.

Талисман форума мышонок Квантик в этом году переоденется в скафандр космонавта. Свое участие уже подтвердили делегации из Беларуси, Китая, Казахстана и стран Африки. Также пройдут мероприятия-спутники: XX Сибирская венчурная ярмарка, форум Россия-Африка, VI Национальный форум трансфера технологий и Школа интеллектуальной собственности. Регистрация открыта на официальном сайте.

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