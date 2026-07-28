12-летний мальчик пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

В Калининском районе в ДТП пострадал мальчик 12 лет. Фото: ГАИ Новосибирска

В Калининском районе около двух часов дня 28 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фрид» не соблюдал безопасную дистанцию. Он врезался в ехавший впереди «Хендай Элантра», который остановился для левого поворота. Из-за удара «Хендай» вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Мазда CX-9», который двигался навстречу.

В этой аварии пострадал пассажир «Хонды» – мальчик 2014 года рождения. Ребенка доставили в больницу, сейчас медики выясняют, насколько тяжелые травмы он получил.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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