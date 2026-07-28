Новосибирец лишился свободы за разбой в магазине ради трех бутылок водки

Житель Искитимского района отправится в колонию за кражу водки и разбой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение в магазине. Суд признал новосибирца виновным в преступлении и назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

События произошли, когда мужчина пришел в торговый зал в состоянии алкогольного опьянения. Он незаметно взял с полки три бутылки водки, которые стоили почти 1500 рублей. Когда сотрудник магазина заметила кражу и потребовала вернуть товар, подсудимый применил насилие.

Сначала мужчина ударил женщину дверью по туловищу, а затем замахнулся стеклянной бутылкой в сторону ее головы. Он также ударил потерпевшую рукой в челюсть. В итоге преступнику удалось скрыться с похищенным алкоголем.

- В результате противоправных действий потерпевшей были причинена физическая боль и телесные повреждения, не причинившие вред здоровью человека, - добавили в пресс-службе суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX