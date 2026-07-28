Жители сохраняют 50-процентную долю в объеме потребления тепла Новосибирском

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Объем отпускаемой тепловой энергии в контуре СГК в Новосибирске распределяется между тремя группами потребителей: жилые дома, бюджетные учреждения, промышленность и компании, включая офисные здания - об этом рассказали в АО «СГК-Новосибирск». Лидируют горожане, которые используют половину всего объема тепла, еще примерно по четверти приходится на промышленный сектор и бюджетные учреждения.

Увеличение объектов, получающих тепло, отмечено в жилом секторе - в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов.

Например, за последние несколько лет увеличилось число домов под обслуживанием управляющих организаций «Аркада» и «Чистая слобода». А компания «Дискус плюс», напротив, выбыла из числа крупных потребителей после перевода жителей на прямые договоры с СГК.

В других секторах значительных изменений в структуре отпуска потребителям тепла за последние годы не наблюдается.

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

СТК выделила крупнейших потребителей энергоресурсов - суммарно они занимают порядка 16% от общего объема потребления.

В жилом секторе первые позиции занимают управляющие компании «СПАС-Дом», «Сибирская инициатива», «Чистая слобода», «Союз» и «Аркада» (здесь и далее - в порядке перечисления, а не ранжирования по объемам).

Среди бюджетных учреждений лидируют три вуза: Сибирский государственный университет путей сообщения, Университет биотехнологий - Новосибирский государственный аграрный университет и Новосибирский государственный технический университет.

В группе промпредприятий и компаний находятся 10 участников различных отраслей, в частности Электроагрегат, ЭЛСИБ, НЛК, РЖД, Новосибирский завод химконцентратов, Новосибирский приборостроительный завод, СИБИАР.

Как сообщили в энергокомпании, всего по итогам 2025 года компания отпустила новосибирским потребителям 13,4 млн Гкал тепловой энергии. Потребность была на 4% меньше, с учетом погодных условий.